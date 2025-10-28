Ввозили авто как «гуманитарку» и продавали — на Закарпатье разоблачили схему

На махинациях с гуманитарными автомобилями злоумышленники заработали почти 1,8 млн грн.

Фото: dsr.npu.gov.ua

На Закарпатье полиция объявила подозрение директору благотворительного фонда и его сообщнику, которые ввозили автомобили как «гуманитарную помощь» и продавали. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Правоохранители установили, что транспортные средства ввозились как гуманитарная помощь по льготной процедуре и без уплаты пошлины. Далее эти автомобили выставлялись на продажу на местном авторынке. Для прикрытия противоправной деятельности на авто крепили номера с автомобилей, которые официально растаможены в предыдущие годы.

«В рамках уголовного производства полицейские зафиксировали несколько фактов продажи «гуманитарных» автомобилей на общую сумму почти 1,8 млн грн», — заявили в полиции.

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении директору благотворительного фонда. Ранее подозрение получил и его сообщник. За совершенное им может грозить до семи лет лишения свободы.

