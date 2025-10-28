Прямував до Болгарії на тренінг — 26-річний чоловік намагався виїхати за підробленими документами про відрядження

На кордоні з Молдовою викрили 26-річного жителя Херсонщини, який намагався виїхати з України, використовуючи підроблені документи про відрядження. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонники викрили чоловіка в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський».
Як підставу для перетинання кордону, чоловік надав документи, що підтверджують бронювання, а також накази: про прийняття на роботу інженером у монтажну компанію та службове відрядження.
Згідно з легендою, «відкомандирований спеціаліст» прямував до Болгарії на тренінг із підвищення кваліфікації.
Під час бесіди чоловік плутався у відповідях щодо діяльності підприємства. Зрештою, він зізнався: придбав підроблені документи у невідомої особи за 20 тисяч доларів.
Порушнику відмовлено у пропуску через державний кордон.
За даним фактом оперативники Могилів-Подільського загону направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків».
