Прямував до Болгарії на тренінг — 26-річний чоловік намагався виїхати за підробленими документами про відрядження

20:12, 28 жовтня 2025
Чоловік придбав підроблені документи за 20 тисяч доларів для незаконного перетину кордону.
Прямував до Болгарії на тренінг — 26-річний чоловік намагався виїхати за підробленими документами про відрядження
На кордоні з Молдовою викрили 26-річного жителя Херсонщини, який намагався виїхати з України, використовуючи підроблені документи про відрядження. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники викрили чоловіка в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський».

Як підставу для перетинання кордону, чоловік надав документи, що підтверджують бронювання, а також накази: про прийняття на роботу інженером у монтажну компанію та службове відрядження.

Згідно з легендою, «відкомандирований спеціаліст» прямував до Болгарії на тренінг із підвищення кваліфікації.

Під час бесіди чоловік плутався у відповідях щодо діяльності підприємства. Зрештою, він зізнався: придбав підроблені документи у невідомої особи за 20 тисяч доларів.

Порушнику відмовлено у пропуску через державний кордон.

За даним фактом оперативники Могилів-Подільського загону направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків».

прикордонники Державна прикордонна служба перетин кордону

