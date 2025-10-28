Направлялся в Болгарию на тренинг — 26-летний мужчина пытался выехать по поддельным документам о командировке

На границе с Молдовой задержали 26-летнего жителя Херсонщины, который пытался выехать из Украины, используя поддельные документы о командировке. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Пограничники задержали мужчину в автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский».
В качестве основания для пересечения границы мужчина предъявил документы, подтверждающие бронирование, а также приказы: о принятии на работу инженером в монтажную компанию и служебную командировку.
Согласно легенде, «командированный специалист» направлялся в Болгарию на тренинг по повышению квалификации.
Во время беседы мужчина путался в ответах относительно деятельности предприятия. В конце концов, он признался, что приобрел поддельные документы у неизвестного лица за 20 тысяч долларов.
Нарушителю отказано в пропуске через государственную границу.
По данному факту оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда направили сообщение в Нацполицию о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.