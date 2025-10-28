Практика судів
Військового ТЦК судили за незаконну мобілізацію чоловіка з відстрочкою

19:36, 28 жовтня 2025
Мобілізований був студентом та мав відстрочку.
Вижницький районний суд Чернівецької області розглянув матеріали про притягнення до відповідальності майора ТЦК через незаконну мобілізацію чоловіка із відстрочкою.

Обставини справи 

У серпні 2025 року військовий ТЦК призвав на військову службу чоловіка, у якого є чинна відстрочка від мобілізації. Мобілізований є студентом ПНЗ «Міжнародний фаховий коледж еколого-інформаційної та медичної безпеки Центрально-Європейського університету».

Після мобілізації адвокат студента звертався зі скаргою до Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Щодо майора склали адмінматеріали через недбале ставлення до військової служби.

Що вирішив суд 

У ході судового засідання військовий визнав свою вину. Суд, розглянувши докази, зокрема протокол про адміністративне правопорушення та документи, що підтверджують наявність відстрочки у громадянина, визнав його дії порушенням статті 172-15 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що передбачає відповідальність за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

На підставі цього суд наклав на майора штраф у розмірі 17 000 гривень, а також стягнув судовий збір у сумі 605,60 грн. Постанова може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду (справа № 713/3124/25).

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

