Військового ТЦК судили за незаконну мобілізацію чоловіка з відстрочкою

Мобілізований був студентом та мав відстрочку.

Вижницький районний суд Чернівецької області розглянув матеріали про притягнення до відповідальності майора ТЦК через незаконну мобілізацію чоловіка із відстрочкою.

Обставини справи

У серпні 2025 року військовий ТЦК призвав на військову службу чоловіка, у якого є чинна відстрочка від мобілізації. Мобілізований є студентом ПНЗ «Міжнародний фаховий коледж еколого-інформаційної та медичної безпеки Центрально-Європейського університету».

Після мобілізації адвокат студента звертався зі скаргою до Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Щодо майора склали адмінматеріали через недбале ставлення до військової служби.



Що вирішив суд

У ході судового засідання військовий визнав свою вину. Суд, розглянувши докази, зокрема протокол про адміністративне правопорушення та документи, що підтверджують наявність відстрочки у громадянина, визнав його дії порушенням статті 172-15 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), що передбачає відповідальність за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

На підставі цього суд наклав на майора штраф у розмірі 17 000 гривень, а також стягнув судовий збір у сумі 605,60 грн. Постанова може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду (справа № 713/3124/25).

