Военного ТЦК судили за незаконную мобилизацию мужчины с отсрочкой

19:36, 28 октября 2025
Мобилизированный был студентом и имел отсрочку.
Вижницкий районный суд Черновицкой области рассмотрел материалы о привлечении к ответственности майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины с отсрочкой.

Обстоятельства дела

В августе 2025 года военнослужащий ТЦК призвал на военную службу мужчину, который имеет действующую отсрочку от мобилизации. Призванный является студентом ПНЗ «Международный профессиональный колледж эколого-информационной и медицинской безопасности Центрально-Европейского университета».

После мобилизации адвокат студента обратился с жалобой в Черновицкую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. В отношении майора были составлены административные материалы за небрежное отношение к военной службе.

Что решил суд

В ходе судебного заседания военнослужащий признал свою вину. Суд, рассмотрев доказательства, в частности протокол об административном правонарушении и документы, подтверждающие наличие отсрочки у гражданина, признал его действия нарушением статьи 172-15 части 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП), которая предусматривает ответственность за небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода.

На основании этого суд наложил на майора штраф в размере 17 000 гривен, а также взыскал судебный сбор в размере 605,60 грн. Постановление может быть обжаловано в Черновицком апелляционном суде (дело № 713/3124/25).

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

