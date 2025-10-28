Военного ТЦК судили за незаконную мобилизацию мужчины с отсрочкой

Мобилизированный был студентом и имел отсрочку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вижницкий районный суд Черновицкой области рассмотрел материалы о привлечении к ответственности майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины с отсрочкой.

Обстоятельства дела

В августе 2025 года военнослужащий ТЦК призвал на военную службу мужчину, который имеет действующую отсрочку от мобилизации. Призванный является студентом ПНЗ «Международный профессиональный колледж эколого-информационной и медицинской безопасности Центрально-Европейского университета».

После мобилизации адвокат студента обратился с жалобой в Черновицкую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. В отношении майора были составлены административные материалы за небрежное отношение к военной службе.

Что решил суд

В ходе судебного заседания военнослужащий признал свою вину. Суд, рассмотрев доказательства, в частности протокол об административном правонарушении и документы, подтверждающие наличие отсрочки у гражданина, признал его действия нарушением статьи 172-15 части 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП), которая предусматривает ответственность за небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода.

На основании этого суд наложил на майора штраф в размере 17 000 гривен, а также взыскал судебный сбор в размере 605,60 грн. Постановление может быть обжаловано в Черновицком апелляционном суде (дело № 713/3124/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.