Мобілізований ФОП 3 групи перевищив граничний обсяг доходу — що робити в такому випадку

Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадує мобілізованим фізичним особам-підприємцям 3 групи, що при перевищенні граничного обсягу доходу, навіть під час військової служби, вони зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування.
Згідно з нормами Податкового кодексу України, якщо протягом календарного року дохід ФОП 3 групи перевищує встановлений ліміт, платник податків зобов’язаний внести зміни до свого статусу. У разі невиконання цієї вимоги реєстрація як платника єдиного податку може бути анульована.
Підстави для цього визначені у:
