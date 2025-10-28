Практика судів
Мобілізований ФОП 3 групи перевищив граничний обсяг доходу — що робити в такому випадку

23:59, 28 жовтня 2025
У разі перевищення граничного доходу мобілізованим ФОП 3 групи необхідно перейти на загальну систему оподаткування, аби уникнути анулювання реєстрації.
Мобілізований ФОП 3 групи перевищив граничний обсяг доходу — що робити в такому випадку
Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадує мобілізованим фізичним особам-підприємцям 3 групи, що при перевищенні граничного обсягу доходу, навіть під час військової служби, вони зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування.

Згідно з нормами Податкового кодексу України, якщо протягом календарного року дохід ФОП 3 групи перевищує встановлений ліміт, платник податків зобов’язаний внести зміни до свого статусу. У разі невиконання цієї вимоги реєстрація як платника єдиного податку може бути анульована.

Підстави для цього визначені у:

  • підпункті 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу – перелік випадків та терміни, в які платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків та зборів;
  • пункті 299.10 статті 299 – умови анулювання реєстрації.

