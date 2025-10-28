Мобилизованный ФОП 3 группы превысил предельный объем дохода — что делать в таком случае

В случае превышения предельного дохода мобилизованным ФОП 3 группы необходимо перейти на общую систему налогообложения, чтобы избежать аннулирования регистрации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Винницкой области напоминает мобилизованным физическим лицам-предпринимателям 3 группы, что при превышении предельного объема дохода, даже во время военной службы, они обязаны перейти на общую систему налогообложения.

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, если в течение календарного года доход ФОП 3 группы превышает установленный лимит, налогоплательщик обязан внести изменения в свой статус. В случае невыполнения этого требования регистрация как плательщика единого налога может быть аннулирована.

Основания для этого определены в:

подпункте 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Налогового кодекса – перечень случаев и сроки, в которые плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов;

пункте 299.10 статьи 299 – условия аннулирования регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.