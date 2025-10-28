Мобилизованный ФОП 3 группы превысил предельный объем дохода — что делать в таком случае

Главное управление ГНС в Винницкой области напоминает мобилизованным физическим лицам-предпринимателям 3 группы, что при превышении предельного объема дохода, даже во время военной службы, они обязаны перейти на общую систему налогообложения.
Согласно нормам Налогового кодекса Украины, если в течение календарного года доход ФОП 3 группы превышает установленный лимит, налогоплательщик обязан внести изменения в свой статус. В случае невыполнения этого требования регистрация как плательщика единого налога может быть аннулирована.
Основания для этого определены в:
