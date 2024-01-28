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  1. В Украине

В Украине рассматривают вариант бронирования от армии за 40 тыс грн для предпринимателей, — председатель Комитета Рады Дмитрий Наталуха

16:34, 28 января 2024
Идея состоит в том, чтобы сделать ставку за бронирование от 6 до 50 тысяч гривен.
В Украине рассматривают вариант бронирования от армии за 40 тыс грн для предпринимателей, — председатель Комитета Рады Дмитрий Наталуха
Фото: rozmova.wordpress.com
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В Верховной Раде продолжаются обсуждения инициативы, расширяющей возможности бронирования военнообязанных работников. Об этом сообщил глава комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает «Фокус».

По его словам, кроме 1,5% военного сбора и всех налогов в Украине могут добавить еще и фиксированную ежемесячную ставку на бронь для бизнеса. Сходные правила разрабатывают и для ФЛП.

Согласно замыслу, ставка может составлять от 6 до 50 тысяч гривен, по аналогии с работниками крупных компаний.

Нардеп подчеркнул, что в военное время приходится принимать непопулярные решения, а всем гражданам угодить невозможно.

«Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 000 гривен за бронь, то не нужно было начинать. Вроде бы малое наполнение бюджета. Представители крупных предприятий с сотнями работников говорят так: поставите планку в 6 тысяч гривен, мы не вытащим», — объяснил он.

Как известно, ранее ФЛП могли получить право на бронь по решению Кабмина при выполнении оборонного заказа или других работ для органов местной власти и военных администраций. Для этого необходимо было подтвердить соответствующую деятельность договорами и документами.

По словам Наталухи, существует также возможность злоупотреблений при оформлении работников компаний по схеме ФЛП ради желания работодателя сэкономить на налоговых вычетах.

«Нюансы есть, но из этого уравнения [разработка условий для брони от мобилизации] мелких предпринимателей мы не выбрасываем», - добавил он.

Ранее Дмитрий Наталуха сообщил, что работа над концепцией бронирования идет уже не первую неделю и не две.

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