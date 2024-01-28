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Лев и две львицы из Украины переехали в парк для животных во Франции

22:59, 28 января 2024
Дикие кошки уже осваиваются на новом месте.
Лев и две львицы из Украины переехали в парк для животных во Франции
Источник фото: Parc de l'Auxois
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Три льва – самец и две самки – благополучно прибыли в парк для животных вблизи города Дижон в Бургундии. Их дорога из Украины во Францию длилась почти 4 дня (около 88 часов).

Об этом сообщили в Международном фонде защиты животных (IFAW).

Полуторагодовалого льва зовут Атлас. Двух самок – Луладжа и Королева. Их обоих спасли из зоны боевых действий в Донеччине.

Львов временно поместили в Центр спасения диких животных под Киевом, после чего при поддержке IFAW животных доставили на польско-украинскую границу. Оттуда их перевезли во Францию.

Дикие кошки уже осваиваются на новом месте. Для них во французском зоопарке созданы комфортные условия для проживания, здесь они в безопасности и имеют собственные «апартаменты» размером в 5 гектаров.

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