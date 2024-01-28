Лев та двоє левиць з України переїхали у парк для тварин у Франції

Дикі кішки вже освоюються на новому місці.

Джерело фото: Parc de l'Auxois

Три леви – самець і дві самки – благополучно прибули у парк для тварин поблизу міста Діжон в Бургундії. Їхня дорога з України до Франції тривала майже 4 дні (приблизно 88 годин).

Про це повідомили в Міжнародному фонді захисту тварин (IFAW).

Півторарічного лева звати Атлас. Двох самок – Луладжа та Королева. Їх обох врятували із зони бойових дій на Донеччині.

Левів тимчасово помістили до Центру порятунку диких тварин під Києвом, після чого за підтримки IFAW тварин доставили до польсько-українського кордону. Звідти їх перевезли до Франції.

Дикі кішки вже освоюються на новому місці. Для них у французькому зоопарку створені комфортні умови для проживання, тут вони в безпеці та мають власні «апартаменти» розміром в 5 гектарів.

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