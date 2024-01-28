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  1. У світі

Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї та дистанціюватися від рф, — ЗМІ

18:19, 28 січня 2024
Джерела застерігають, що Індія повинна діяти обережно, щоб уникнути зближення Москви з Китаєм.
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї та дистанціюватися від рф, — ЗМІ
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Індія має намір відмовитися від російської зброї та дистанціюватися від країни-агресора. Про це повідомляє агентство Reuters.

Однак, за даними джерел, Нью-Делі хвилюється, що це може підштовхнути Москву ближче до Китаю.

Видання зазначає, що найбільший у світі імпортер зброї повільно відходить від російської озброєння та повертається на Захід. Крім того, США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю та послабити вплив рф.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть рф постачала 65% зброї, яку закупила Індія на суму понад 60 млрд доларів. Але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

росія своєю чергою публічно закликає Індію до співпраці. Але Індія хоче посилити внутрішнє виробництво. Також минулого року Індія та США підписали оборонну угоду, зокрема, щодо спільного виробництва двигунів для винищувачів.

При цьому агентство зазначає, що Нью-Делі доведеться «йти по тонкій лінії» у відносинах з рф, оскільки припинення співпраці підштовхне Москву ближче до Пекіна.

«Купівля зброї купує вам вплив», - сказав один з індійських чиновників у відставці.

Експерти зазначають, що в Індії не розвіялися побоювання, чи зможе рф і далі постачати запчастини до військової техніки на тлі того, що війна в Україні затягується.

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