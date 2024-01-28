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Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Подписание судьей полного текста приговора электронной подписью не в совещательной комнате не свидетельствует о нарушении ее тайны, — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что электронный экземпляр судебного решения производится и подписывается не непосредственно судьей в совещательной комнате.

Объединенная палата КГС определила, к какой юрисдикции относятся дела об обжаловании регистрационных действий по сделке, заключенной на обеспечение основного обязательства между юрлицами

Спор по этому делу касался отмены решений государственного регистратора о прекращении договора ипотеки, заключенного для обеспечения выполнения условий кредитного договора, сторонами которого являются юридические лица, то есть касалось правоотношений, производных от кредитных правоотношений субъектов хозяйствования.

Домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь и аборту исключат из перечня статей, производство по которым может происходить в форме частного обвинения

Народные депутаты предлагают исключить из перечня статей Уголовного кодекса, производство по которым происходит в форме частного обвинения, статьи о домашнем насилии, принуждении к аборту, принуждении к браку, изнасиловании без отягчающих обстоятельств, сексуальном насилии и принуждении к вступлению в половую связь.

  1. В мире

Индия планирует отказаться от закупки российского оружия и дистанцироваться от рф, - СМИ

18:19, 28 января 2024
Источники предостерегают, что Индия должна действовать осторожно во избежание сближения Москвы с Китаем.
Индия планирует отказаться от закупки российского оружия и дистанцироваться от рф, - СМИ
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Индия намерена отказаться от российского оружия и дистанцироваться от страны-агрессора. Об этом сообщает агентство Reuters.

Однако, по данным источников, Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю.

Издание отмечает, что крупнейший импортер оружия в мире медленно отходит от российского вооружения и возвращается на Запад. Кроме того, США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать рост Китая и ослабить влияние рф.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние два десятилетия рф поставляла 65% оружия, которое закупила Индия на сумму более 60 млрд долларов. Но война в Украине ускорила толчок диверсификации ее оружейной базы.

Россия в свою очередь публично призывает Индию к сотрудничеству. Но Индия желает усилить внутреннее создание. Также в прошлом году Индия и США подписали оборонное соглашение, в частности, совместное производство двигателей для истребителей.

При этом агентство отмечает, что Нью-Дели придется «идти по тонкой линии» в отношениях с рф, поскольку прекращение сотрудничества подтолкнет Москву ближе к Пекину.

«Покупка оружия покупает вам влияние», – сказал один из индийских чиновников в отставке.

Эксперты отмечают, что в Индии не развеялись опасения, сможет ли рф и дальше поставлять запчасти к военной технике на фоне того, что война в Украине затягивается.

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