Индия планирует отказаться от закупки российского оружия и дистанцироваться от рф, - СМИ

Источники предостерегают, что Индия должна действовать осторожно во избежание сближения Москвы с Китаем.

Индия намерена отказаться от российского оружия и дистанцироваться от страны-агрессора. Об этом сообщает агентство Reuters.

Однако, по данным источников, Нью-Дели переживает, что это может подтолкнуть Москву ближе к Китаю.

Издание отмечает, что крупнейший импортер оружия в мире медленно отходит от российского вооружения и возвращается на Запад. Кроме того, США стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать рост Китая и ослабить влияние рф.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние два десятилетия рф поставляла 65% оружия, которое закупила Индия на сумму более 60 млрд долларов. Но война в Украине ускорила толчок диверсификации ее оружейной базы.

Россия в свою очередь публично призывает Индию к сотрудничеству. Но Индия желает усилить внутреннее создание. Также в прошлом году Индия и США подписали оборонное соглашение, в частности, совместное производство двигателей для истребителей.

При этом агентство отмечает, что Нью-Дели придется «идти по тонкой линии» в отношениях с рф, поскольку прекращение сотрудничества подтолкнет Москву ближе к Пекину.

«Покупка оружия покупает вам влияние», – сказал один из индийских чиновников в отставке.

Эксперты отмечают, что в Индии не развеялись опасения, сможет ли рф и дальше поставлять запчасти к военной технике на фоне того, что война в Украине затягивается.

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