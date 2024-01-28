Как самостоятельно получить статус участника боевых действий: в Минобороны дали пошаговые инструкции

Есть несколько путей подачи документов военнослужащими для получения статуса УБД.

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В настоящее время существует несколько путей подачи документов военнослужащими для получения статуса участника боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины и опубликовали разные варианты действий.

Заявление можно подавать в бумажной или электронной форме.

Для осіб, які звільнені з військової служби

Для пришвидшення розгляду заяви особам, які звільнені з військової служби у Збройних Силах України, рекомендують звертатися до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку). Разом із заявою потрібно подати згоду на збір та обробку персональних даних, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри на матовому папері.

Отримавши заяву (звернення) і згоду на збір та обробку персональних даних, представники ТЦК та СП самостійно, виключно через систему електронного документообігу, скеровують документи на розгляд відповідної комісії через військову частину.

Військова частина, отримавши заяву, готує довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та надсилає необхідні документи на адресу відповідної комісії.

В свою чергу комісія розглядає документи та ухвалює відповідне рішення.

Для чинних військовослужбовців або їхніх представників передбачений інший порядок.

Для чинних військовослужбовців - варіант №1

Військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби) або його представник може підписати заяву (звернення) до Комісії, використовуючи Портал Дія, шляхом накладення віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та подати їх на адресу електронної пошти: [email protected]

Також можна з накладанням електронного цифрового підпису, згенерованого встановленим порядком, звернутися на адресу електронної пошти для надсилання звернень напряму: [email protected]

Через Портал Дія або напряму на адресу електронної пошти подаються:

Копії відповідних документів (у разі наявності) на ____ арк. в 1 прим (вказати кількість аркушів). Згода на збір та обробку персональних даних на ___ арк. в 1 прим. Дві кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри в електронному вигляді у форматі JPG, JPEG. Зображення обличчя має заповнювати 65-70% фотокартки (для осіб, звільнених з військової служби, які отримуватимуть посвідчення учасника бойових дій у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, не додаються). Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання Вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Для чинних військовослужбовців - варіант №2

Військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби) або його представник може підписати заяву (звернення) до Комісії і надіслати його через поштове відділення національних операторів поштового зв’язку на адресу відповідної Комісії.

Увага! Заява (звернення) подається на адресу Комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу.

В цьому випадку подаються:

Оригінали відповідних документів (у разі наявності) на ___ арк. в 1 прим. Згода на збір та обробку персональних даних на ___ арк. в 1 прим. Дві кольорові фотокартки розміром 3x4 сантиметри на матовому папері, зображення обличчя має заповнювати 65-70% фотокартки (для осіб, звільнених з військової служби, які отримуватимуть посвідчення учасника бойових дій у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, не додаються). Інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання Вами особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань.

Якщо Ви не знаєте, якому органу військового управління підпорядкована Ваша військова частина, заява (звернення) надсилається не на Комісію, а на адресу виду (роду) військ, якому вона підпорядкована, або Міністерства оборони України.

Зразки заповнення заяви (звернення) військовослужбовця Збройних Сил України (особи, звільненої з військової служби), його представника можна знайти за цим посиланням.

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