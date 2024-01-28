На Киевщине и Черниговщине 6 человек отравились угарным газом за сутки

В ГСЧС напомнили базовые правила безопасности.

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27 января в частных домах угарным газом отравились 6 человек, среди которых 5 детей. Случаи произошли в Киевской и Черниговской областях, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в Киевской области отравления зафиксировали в селе Торфьяне. Пострадали два ребенка 2012 и 2014 годов рождения. В состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в больницу.

В Черниговской области случай отравления произошел в Варве. Там пострадало 4 человека, в том числе трое детей в возрасте 14, 12 и 1 год.

Всех доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, добавляют спасатели.

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