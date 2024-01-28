На Волыни построили еще один шелтер для переселенцев

Теперь это модернизированный и полностью оборудованный дом на 21 квартиру.

На Волыни реконструировали здание школьного интерната. Теперь это модернизированный и полностью оборудованный дом на 21 квартиру. Две из них оборудованы для проживания людей с инвалидностью.

Как сообщили в ОВА, ключи от квартир для временного проживания получили семьи, которые в результате войны переместились в Киверцевскую общину.

Старое здание реконструировали в рамках программы «Поддержка ЕС для неотложных нужд размещения внутренне перемещенных лиц в Украине» за финансирования Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO).

Такое же временное жилье уже функционирует в двух городах.

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