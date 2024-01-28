На Волині збудували ще один шелтер для переселенців

Тепер це модернізований та повністю обладнаний будинок на 21 квартиру.

На Волині реконструювали будівлю шкільного інтернату. Тепер це модернізований та повністю обладнаний будинок на 21 квартиру. Дві з них облаштовані для проживання людей з інвалідністю.

Як повідомили в ОВА, ключі від квартир для тимчасового проживання отримали сім’ї, які в результаті війни перемістилися у Ківерцівську громаду.

Стару будівлю реконструювали в межах програми «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні» за фінансування Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO).

Таке ж тимчасове житло вже функціонує у двох містах.

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