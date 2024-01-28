З 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для деяких споживачів: що слід знати

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

Об’єднана палата ККС ВС поставила крапку у питанні застосування ознаки «в умовах воєнного стану» при призначенні покарання за крадіжку

Народні депутати у березні 2022 року ухвалили закон, за яким навіть за дрібну крадіжку під час воєнного стану суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі щонайменше 5 років, і змін до нього – досі не ініціювали.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

Об’єднана палата КЦС визначила, до якої юрисдикції відносяться справи про оскарження реєстраційних дій щодо правочину, укладеного на забезпечення основного зобов’язання між юрособами

Спір у цій справі стосувався скасування рішень державного реєстратора про припинення договору іпотеки, укладеного для забезпечення виконання умов кредитного договору, сторонами якого є юридичні особи, тобто стосувався правовідносин, які є похідними від кредитних правовідносин суб’єктів господарювання.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

З 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для деяких споживачів: що слід знати

17:24, 28 січня 2024
Для малих непобутових споживачів зміна ціни відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП.
З 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для деяких споживачів: що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Про це повідомляє компанія YASNO.

Так, оновлено ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів, які будуть діяти з 1 лютого 2024 року для усіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.

У компанії нагадали, що для цих споживачів зміна ціни відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП. Ціна розраховується за методикою НКРЕКП та включає:

  • ціну купівлі електроенергії на ринку;
  • тариф на послуги оператора системи розподілу;
  • тариф на послуги оператора системи передачі;
  • тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

У разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору.

Малими непобутовими споживачами вважаються суб’єкти малого підприємництва, які не є побутовими споживачами і купують електричну енергію для власного споживання, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду