З 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для деяких споживачів: що слід знати

Для малих непобутових споживачів зміна ціни відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП.

З 1 лютого зміняться ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів. Про це повідомляє компанія YASNO.

Так, оновлено ціни на електроенергію для малих непобутових споживачів, які будуть діяти з 1 лютого 2024 року для усіх непобутових клієнтів постачальника універсальних послуг.

У компанії нагадали, що для цих споживачів зміна ціни відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП. Ціна розраховується за методикою НКРЕКП та включає:

ціну купівлі електроенергії на ринку;

тариф на послуги оператора системи розподілу;

тариф на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

У разі незгоди з ціною клієнт має право припинити дію договору.

Малими непобутовими споживачами вважаються суб’єкти малого підприємництва, які не є побутовими споживачами і купують електричну енергію для власного споживання, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт.

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