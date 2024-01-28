С 1 февраля изменятся цены на электроэнергию для некоторых потребителей: что нужно знать

Для малых небытовых потребителей изменение цены происходит ежемесячно в соответствии с постановлением НКРЭКУ.

С 1 февраля изменятся цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Об этом сообщает компания YASNO.

Так, обновлены цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей, которые будут действовать с 1 февраля 2024 г. для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.

В компании напомнили, что для этих потребителей изменение цены происходит ежемесячно в соответствии с постановлением НКРЭКУ. Цена рассчитывается по методике НКРЭКУ и включает:

цену покупки электроэнергии на рынке;

тариф на услуги оператора системы распределения;

тариф на услуги оператора системы передачи данных;

тариф на поставщика услуг универсальной услуги.

В случае несогласия с ценой клиент вправе прекратить действие договора.

Малыми небытовыми потребителями считаются субъекты малого предпринимательства, не являющиеся бытовыми потребителями и покупающие электрическую энергию для собственного потребления, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 50 кВт.

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