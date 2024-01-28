С 1 февраля изменятся цены на электроэнергию для некоторых потребителей: что нужно знать

С 1 февраля изменятся цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Об этом сообщает компания YASNO.
Так, обновлены цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей, которые будут действовать с 1 февраля 2024 г. для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.
В компании напомнили, что для этих потребителей изменение цены происходит ежемесячно в соответствии с постановлением НКРЭКУ. Цена рассчитывается по методике НКРЭКУ и включает:
- цену покупки электроэнергии на рынке;
- тариф на услуги оператора системы распределения;
- тариф на услуги оператора системы передачи данных;
- тариф на поставщика услуг универсальной услуги.
В случае несогласия с ценой клиент вправе прекратить действие договора.
Малыми небытовыми потребителями считаются субъекты малого предпринимательства, не являющиеся бытовыми потребителями и покупающие электрическую энергию для собственного потребления, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 50 кВт.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.