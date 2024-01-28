В течение какого срока после демобилизации физлицо-«единщик» обязано уплатить единый налог: разъяснение

Если ФЛП был демобилизован до окончания действия военного положения и у него возобновилась возможность исполнения налоговой обязанности, он должен уплатить единый налог в течение 60 к. дн. с первого дня месяца по месяцу возобновление таких возможностей.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, в течение какого срока после демобилизации физлицо-«единщик» обязано уплатить единый налог.

Так, в соответствии с абзацами первого и второго п. 295.1 НКУ плательщики единого налога первой и второй групп уплачивают единый налог путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

Такие плательщики единого налога могут произвести уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца отчетного года.

Следует отметить, что п. 11 подраздела 8 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ установлено, что с 01 августа 2023 г. физические лица - предприниматели – плательщики единого налога первой и второй групп, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных по-русски Федерацией территориях Украины по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации, имеющих право не уплачивать единый налог за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории, до последнего числа месяца , в котором были завершены такие активные боевые действия, пресечена возможность боевых действий или завершена временная оккупация.

Плательщики единого налога третьей группы (кроме электронных резидентов (е-резидентов) уплачивают единый налог в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за налоговый (отчетный) квартал (п. 295.3 НКУ)).

Временно на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

Согласно абзацу первому пп. 69.1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ в случае отсутствия у налогоплательщика возможности своевременно выполнить свою налоговую обязанность, в частности по соблюдению сроков уплаты налогов и сборов, налогоплательщики освобождаются от предусмотренной НКУ ответственности с обязательным исполнением таких обязанностей в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Порядок подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в пп. 69.1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ утвержден приказом Минфина от 29.07.2022 №225.

Порядком №225 определен перечень оснований невозможности выполнения налогоплательщиком – физическим лицом, в том числе самозанятым лицом, налоговых обязанностей, кроме оснований, установленных пп. 102.6.1 – 102.6.5 НКУ, одним из которых является призыв на военную службу во время общей мобилизации, объявленной Указом Президента Украины от 24.02.2022 №65/2022 «Об общей мобилизации», утвержденным Законом Украины от 03.02.2022 IХ «Об утверждении Указа Президента Украины "Об общей мобилизации"» или пребывания в подразделениях территориальной обороны (пп. 4 п. 2 раздела II Порядка №225).

Абзацем четырнадцатым пп. 69.1 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ определено, что налогоплательщики, в том числе по своему филиалу или акцизному составу, представительству, обособленному или другому структурному подразделению, в которых возобновилась возможность выполнять свои налоговые обязанности, предельный срок выполнения которых приходится на период начиная с 24 февраля 2022 года до дня возобновления возможности налогоплательщика, освобождаются от ответственности за несвоевременное выполнение таких обязанностей, предусмотренных НКУ, при условии выполнения ими налоговых обязанностей по, в частности, уплате налогов и сборов в течение 60 календарных дней первого дня месяца, следующего за месяцем возобновления таких возможностей налогоплательщиков.

Учитывая, что положение пп. 69.1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ распространяются в т. ч. на налогоплательщиков, мобилизованных, то физическое лицо - предприниматель – плательщик единого налога первой – третьей групп, который был мобилизован в течение действия военного положения в Украине и не имеет возможности своевременно выполнить свой налоговый долг относительно, в частности, уплаты единого налога, обязанного выполнить его в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Если физическое лицо - предприниматель – плательщик единого налога первой – третьей групп был демобилизован до окончания действия военного положения и у него возобновилась возможность исполнения налоговой обязанности, такое лицо должно уплатить единый налог в течение 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления таких возможностей.

В то же время в соответствии с п. 25 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ физические лица – предприниматели – плательщики единого налога, которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям , предусмотренными штатами военного времени, во время особого периода, определенного Законом Украины от 21.10.1993 №3543-ХІІ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», на весь период их военной службы освобождаются, в частности, от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по единому налогу в соответствии с главой 1 раздела XIV «Специальные налоговые режимы» НКУ.

Основанием для такого увольнения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в контролирующий орган по месту налоговой. регистрации самозанятого лица в течение 10 дней после его демобилизации. Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период, заявление и копию военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подают в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).

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