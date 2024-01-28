рф пытается перекрыть украинским силам обороны доступ к спутникам Starlink, — СМИ

По словам аналитиков, хотя российское глушение становится все более эффективным, попытки рф перекрыть Украине доступ к спутникам Starlink провалились.

Страна-террорист использует системы глушения, чтобы заблокировать украинским силам обороны доступ к коммерческим спутникам Starlink. Об этом сообщает издание Business Insider.

Издание пишет, что оккупанты прикрепляют к своим танкам средства, чтобы создавать помехи спутниковым сигналам и нарушать работу беспилотных летательных аппаратов, глушить украинские бомбы с GPS-наведением и украинские дроны, заставляя украинских операторов подходить ближе к своим целям на линии фронта.

По словам аналитиков, хотя российское глушение становится все более эффективным в уничтожении самых современных вооружений Украины, попытки рф перекрыть Украине доступ к спутникам Starlink провалились.

«рф очень хотела бы найти способ свести на нет использование Starlink Украиной. Но это гораздо легче сказать, чем сделать из-за архитектуры группировки», - отметил главный программный директор некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Вен.

По его словам, сигналы Starlink гораздо сложнее заглушить в контексте радиоэлектронной войны. Российским хакерам пока не удалось взломать Starlink.

Хотя существует «очень мало» открытых данных об электронных атаках рф на Starlink, Вена отметил, что ее усилия, кажется, не принесли большого успеха.

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