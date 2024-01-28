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В Париже экоактивисты облили супом легендарную «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи: фото

16:16, 28 января 2024
«Джоконда» в очередной раз стала объектом для протестной акции.
В Париже экоактивисты облили супом легендарную «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи: фото
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В Париже в музее Лувр две экоактивистки облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда», более известную как «Мона Лиза». Об этом сообщает Sky News.

На кадрах видно, как две женщины пересекают границу безопасности, чтобы приблизиться к картине и обе обливают ее супом.

Таким образом они хотят привлечь внимание к проблемам в сельскохозяйственном секторе Франции, заявляя, что экологически чистое питание важнее искусства.

«Что самое главное?» – кричали женщины. «Искусство, или право на здоровое и экологически чистое питание?»

«Наша система земледелия больна, наши фермеры умирают на работе» - добавили они.

Отмечается, что сама картина не повредилась, потому что ее защищает стекло.

Сотрудники музея закрыли картину черными экранами и попросили посетителей немедленно покинуть комнату.

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