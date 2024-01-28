Нетаньяху отреагировал на решение суда ООН относительно Газы: Израиль продолжит защищаться

Международный суд ООН вынес временное постановление, согласно которому Израиль должен принять меры, «во избежание любых действий, которые были бы равнозначны геноциду».

Источник фото: TOMER APPELBAUM HAARETZ/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит защищать себя от террористической организации ХАМАС, после того как Международный суд ООН принял, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения актов «геноцида» в секторе Газы.

Об этом сообщает «The Jerusalem Post».

«Израиль будет продолжать защищаться от ХАМАС», - сказал Нетаньяху в видеообращении из Иерусалима.

Он подчеркнул, что обязательство Израиля соблюдать международное право непоколебимо.

«Так же непоколебимо наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и защищать наш народ. Как и любая страна, Израиль имеет неотъемлемое право защищать себя. Грязная попытка лишить Израиль этого фундаментального права является явной дискриминацией еврейского государства, и она была справедливо отклонена. Обвинения в геноциде, выдвинутые против Израиля, не только лживы, они возмутительны, и порядочные люди везде должны отвергнуть их», - добавил глава правительства.

Согласно промежуточному решению суда, Израиль должен принять меры, «во избежание любых действий, которые были бы равнозначны геноциду», но «суд не навязывал прекращение огня, как того требовала Южная Африка».

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