Нетаньягу відреагував на рішення суду ООН щодо Гази: Ізраїль продовжить захищатися

Міжнародний суд ООН виніс тимчасову постанову, згідно з якою Ізраїль має вжити заходів, «щоб уникнути будь-яких дій, які були б рівнозначні геноциду».

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Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить захищати себе від терористичної організації ХАМАС, після того як Міжнародний суд ООН ухвалив, що Ізраїль має вжити всіх необхідних заходів для запобігання актам «геноциду» в секторі Гази.

Про це повідомляє «The Jerusalem Post».

«Ізраїль продовжуватиме захищатися від ХАМАС», - сказав Нетаньягу у відеозверненні з Єрусалима.

Він підкреслив, що зобов’язання Ізраїлю дотримуватися міжнародного права є непохитним.

«Так само непохитним є наше священне зобов’язання продовжувати захищати нашу країну та захищати наш народ. Як і кожна країна, Ізраїль має невід’ємне право захищати себе. Брудна спроба позбавити Ізраїль цього фундаментального права є явною дискримінацією єврейської держави, і вона була справедливо відхилена. Звинувачення в геноциді, висунуті проти Ізраїлю, не тільки брехливі, вони обурливі, і порядні люди скрізь повинні відкинути їх», - додав глава уряду.

Згідно з проміжним рішенням суду, Ізраїль має вжити заходів, «щоб уникнути будь-яких дій, які були б рівнозначні геноциду» але «суд не нав’язував припинення вогню, як того вимагала Південна Африка».

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