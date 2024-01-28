Фінляндія голосує за нового президента на своїх перших виборах після вступу до НАТО

У Фінляндії проходять президентські вибори.

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У Фінляндії у неділю, 28 січня, проходять президентські вибори - перші після вступу країни в Північноатлантичний альянс.

Про це повідомляє «The New York Times».

Надзвичайно популярний президент країни Саулі Нііністе пропрацював два терміни, 12 років, і не має права балотуватися знову.

За останніми опитуваннями, лідерами виборчих перегонів є ексглава уряду Александр Стубб та колишній очільник МЗС Пекка Хаавісто.

Якщо жоден з кандидатів не набере більше половини голосів, 11 лютого буде проведено другий тур виборів між двома найкращими результатами першого туру.

Явка виборців у Фінляндії, країні з населенням 5,6 мільйона людей, на президентських виборах, як правило, була близько 70 відсотків або вище. За попередніми даними, понад 1,8 мільйона фінів, або 44 відсотки виборців країни, які мають право голосу, вже проголосували на достроково.

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