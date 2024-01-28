Финляндия голосует за нового президента на своих первых выборах после вступления в НАТО

В Финляндии проходят президентские выборы.

Источник фото: Lehtikuva via Reuters

В Финляндии в воскресенье, 28 января, проходят президентские выборы – первые после вступления страны в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает «The New York Times».

Чрезвычайно популярный президент страны Саули Ниинисте проработал два срока, 12 лет, и не имеет права снова баллотироваться.

По последним опросам, лидерами избирательной гонки являются экс-глава правительства Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто.

Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, 11 февраля будет проведен второй тур выборов между двумя лучшими результатами первого тура.

Явка избирателей в Финляндии, стране с населением 5,6 миллионов человек, на президентских выборах, как правило, была около 70 процентов или выше. По предварительным данным, более 1,8 миллиона финнов, или 44 процента избирателей страны, имеющих право голоса, уже проголосовали досрочно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.