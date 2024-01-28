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  1. В мире

США предложили Греции передать или продать оружие Украине в обмен на помощь от Вашингтона

11:38, 28 января 2024
Энтони Блинкен обратился с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь на сумму 200 млн долларов.
США предложили Греции передать или продать оружие Украине в обмен на помощь от Вашингтона
Источник фото: Reuters
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Соединенные Штаты Америки предложили Греции передать или продать Украине оружие в обмен на помощь от Вашингтона, пишет греческое издание «Kathimerini».

В официальном письме госсекретарь США Энтони Блинкен пишет, что Соединенные Штаты интересует оборонный потенциал, который Греция могла бы передать или продать Украине.

Если Афины согласятся помочь Украине, то США могут изучить возможности возможного дополнительного финансирования Вооруженные силы Греции на сумму до $200 млн, говорится в официальном письме премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису.

«Если эти возможности представляют интерес для Украины и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности возможного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

Это одно из шести предложений, которые получила Греция, для расширения сотрудничества между Афинами и Вашингтоном.

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