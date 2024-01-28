Продолжен отбор ДНК-образцов за границей у родственников пропавших без вести

Отбор будут проводить, пока не пройдет потребность.

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МВД продолжает запись на отбор образцов ДНК у родственников лиц, которые считаются пропавшими без вести, за границей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

По словам представителя МВД, с теми, кто подал заявки, контактируют сотрудники зарубежных филиалов ГП «Документ» ГМС Украины и предлагают им удобное время и место сдачи биологического материала. Возможность сдать свои ДНК-образцы за границей для поиска пропавших без вести родственников будет до тех пор, пока не пройдет такая потребность.

«Даже если бы один гражданин обратился, мы сделали бы все для того, чтобы получить биологический материал, передать его в Украину, назначить экспертизу и провести весь комплекс мер для помощи нашим гражданам в установлении и идентификации лиц, которые сегодня считаются пропавшими без вести», - отметил заместитель министра.

Как мы писали ранее, украинцы смогут сдать образцы ДНК в шести странах ЕС и Турции.

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