В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Шольца в феврале

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 9 февраля посетит США.

Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц 9 февраля посетит Соединенные Штаты Америки, где встретится с президентом Джо Байденом. В повестке дня – поддержка Украины и координация действий накануне саммита НАТО.

Эту информацию подтвердила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Согласно сообщению, Байден и Шольц «подтвердят свою решительную поддержку защиты Украины своей земли и ее народа от захватнической войны россии».

Также лидеры обсудят усилия по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, непреклонной поддержке права Израиля на самооборону, а также необходимости увеличения жизненно важной помощи и защиты гражданских в секторе Газа.

«Президент Байден и канцлер Шольц также будут координировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне», - добавила Жан-Пьер.

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