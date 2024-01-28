В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Шольца в феврале

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Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Как государственным служащим органов, проведших классификацию должностей, начислять компенсацию за дополнительную нагрузку и вакантную должность: разъяснение НАГС

Выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего может быть в размере 50% или 100% от должностного оклада временного отсутствующего госслужащего.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

Проникновение в квартиру без определения следственного судьи, - позиция Верховного Суда

Следcтвенный судья при рассмотрении ходатайства о проведении обыска после того, как он уже был проведен в связи с безотлагательным случаем, должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилье или другое владение лица без определения следственного судьи.

  1. В мире

В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Шольца в феврале

10:19, 28 января 2024
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 9 февраля посетит США.
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Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц 9 февраля посетит Соединенные Штаты Америки, где встретится с президентом Джо Байденом. В повестке дня – поддержка Украины и координация действий накануне саммита НАТО.

Эту информацию подтвердила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Согласно сообщению, Байден и Шольц «подтвердят свою решительную поддержку защиты Украины своей земли и ее народа от захватнической войны россии».

Также лидеры обсудят усилия по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, непреклонной поддержке права Израиля на самооборону, а также необходимости увеличения жизненно важной помощи и защиты гражданских в секторе Газа.

«Президент Байден и канцлер Шольц также будут координировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне», - добавила Жан-Пьер.

Как мы писали, Комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов.

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