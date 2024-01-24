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  1. В мире

Комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов

21:36, 24 января 2024
В США поддерживают план «большого молотка» по конфискации российских активов для помощи Украине.
Комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов
Источник фото: depositphotos.com
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Комитет Сената США 24 января одобрил законопроект, который поможет Соединенным Штатам конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления. Об этом пишет «Reuters».

В сообщении говорится, что 20 членов комитета поддержали «Акт по восстановлению экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев».

Издание объясняет, что, когда законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан президентом Джо Байденом, это откроет путь к первому в истории Вашингтона аресту активов центрального банка страны, с которым он не находится в состоянии войны.

Кроме того, сенатор Бен Кардин, глава комитета по иностранным делам от Демократической партии, выразил оптимизм относительно того, что законопроект станет законом, отметив, что он имеет широкую поддержку как со стороны демократов, так и республиканцев в Сенате и Палате представителей, а также со стороны администрации Байдена.

Также комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, также с преимущественной двухпартийной поддержкой. Кардин сказал, что он ожидает, что Сенат, в котором большинство составляют демократы, и Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, смогут разрешить разногласия между двумя законопроектами.

ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка в 2022 году. Только примерно от 5 до 6 миллиардов долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть хранится в Европе.

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