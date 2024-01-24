Комітет Сенату США підтримав законопроєкт щодо конфіскації російських активів

У США підтримують план «великого молотка» щодо конфіскації російських активів для допомоги Україні.

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Комітет Сенату США в 24 січня схвалив законопроєкт, який допоможе Сполученим Штатам конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення. Про це пише «Reuters».

У повідомленні сказано, що 20 членів комітету підтримали «Акт з відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців».

Видання пояснює, що коли законопроєкт пройде повне голосування в Сенаті та Палаті представників і буде підписаний президентом Джо Байденом, це відкриє шлях до першого в історії Вашингтона арешту активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Крім того, сенатор Бен Кардін, голова комітету у закордонних справах від Демократичної партії, висловив оптимізм щодо того, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації Байдена.

Також комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, також з переважною двопартійною підтримкою. Кардін сказав, що він очікує, що Сенат, в якому більшість складають демократи, і Палата представників, в якій більшість складають республіканці, зможуть вирішити розбіжності між двома законопроєктами.

ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку у 2022 році. Лише приблизно від 5 до 6 мільярдів доларів перебувають в Сполучених Штатах, а більша частина зберігається в Європі.

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