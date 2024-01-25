Як державним службовцям органів, що провели класифікацію посад, нараховувати компенсацію за додаткове навантаження та за вакантною посадою: роз’яснення НАДС

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця може бути у розмірі 50% або 100% від посадового окладу тимчасового відсутнього держслужбовця.

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 24 січня 2024 року надало роз’яснення щодо порядку нарахування компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою державним службовцям органів, які провели класифікацію посад держслужби.

Як зазначили в НАДС, нарахування компенсації відбувається таким чином:

державному службовцю державного органу, який провів класифікацію посад держслужби, виплачується компенсація за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50% посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця

якщо виконання обов’язків за вакантною посадою покладено на одного державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад держслужби, такому державному службовцю виплачується компенсація за виконання обов’язків за вакантною посадою у розмірі посадового окладу, встановленого за цією вакантною посадою, тобто у розмірі 100% посадового окладу

якщо виконання обов’язків за вакантною посадою розподілено між декількома державними службовцями державного органу, який провів класифікацію посад держслужби, компенсація встановлюється пропорційно додатковому навантаженню в межах посадового окладу, встановленого за вакантною посадою. Така компенсація може бути у розмірі 50% посадового окладу, встановленого за вакантною посадою, кожному держслужбовцю, або, наприклад, одному державному службовцю 30% посадового окладу, встановленого за вакантною посадою, а іншому - 70%.

Детальніше з роз’ясненням НАДС можна ознайомитися нижче.

Також нагадаємо, що раніше в НАДС повідомили, як нараховувати зарплату держслужбовцям органів, які провели класифікацію посад держслужби або не проводили класифікацію посад.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.