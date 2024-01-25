Как государственным служащим органов, проведших классификацию должностей, начислять компенсацию за дополнительную нагрузку и вакантную должность: разъяснение НАГС

Выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего может быть в размере 50% или 100% от должностного оклада временного отсутствующего госслужащего.

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) 24 января 2024 года предоставило разъяснение о порядке начисления компенсации за дополнительную нагрузку и за вакантную должность государственным служащим органов, которые провели классификацию должностей госслужбы.

Как отметили в НАГС, начисление компенсации происходит следующим образом:

государственному служащему государственного органа, проведшего классификацию должностей госслужбы, выплачивается компенсация за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего государственного служащего в размере 50% должностного оклада временно отсутствующего государственного служащего

если исполнение обязанностей в связи с вакантной должностью возложено на одного государственного служащего государственного органа, проведшего классификацию должностей госслужбы, такому государственному служащему выплачивается компенсация за исполнение обязанностей по вакантной должности в размере должностного оклада, установленного относительно этой вакантной должности, то есть в размере 100 % должностного оклада

если исполнение обязанностей в связи с вакантной должностью распределено между несколькими государственными служащими государственного органа, проведшего классификацию должностей госслужбы, компенсация устанавливается пропорционально дополнительной нагрузке в пределах должностного оклада, установленного по вакантной должности. Такая компенсация может быть в размере 50% должностного оклада, установленного по вакантной должности, каждому госслужащему или, например, одному государственному служащему 30% должностного оклада, установленного по вакантной должности, а другому - 70%.

Детальнее с разъяснением НАГС можно ознакомиться ниже.

Также напомним, что ранее в НАДС сообщили, как начислять зарплату госслужащим органов, которые провели классификацию должностей госслужбы или которые не проводили классификацию должностей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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