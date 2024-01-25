Член ВККС Виталий Гацелюк, претендующий на главу НАПК, показал наибольшие доходы среди кандидатов за 2022 год

Уровень дохода в 3,8 млн грн за 2022 год позволил Виталию Гацелюку открыть счет в банке Вены.

Конкурс на главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) продолжается. Ранее «Судебно-юридическая газета» анализировала кандидатов, работающих или работавших в НАПК. Впрочем, среди кандидатов есть представители других органов, в частности САП и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Так, самый большой уровень доходов за 2022 год среди кандидатов на главу НАПК задекларировал Виталий Гацелюк, относительно недавно победивший в конкурсной процедуре отбора состава новой ВККС.

Карьера

С 13 июня 2023 года по сегодняшний день Виталий Гацелюк является членом нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Следует заметить, что ВККС фактически начала активную фазу своей работы, а до этого не работала с осени 2019 года. Новый состав отбирали с участием международных экспертов, делегированных партнерами Украины.

В 2002 году окончил Луганскую академию внутренних дел МВД. В 2006-2007 годах работал в Луганском государственном университете внутренних дел. В 2007-2011 годах являлся главным консультантом в секретариате Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Затем, с апреля 2011 по сентябрь 2014, работал заместителем заведующего секретариатом Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

С сентября 2014 по 12 июня 2023 – менеджер программ по вопросам правовой реформы Координатора проектов ОБСЕ в Украине. С 2014 по июнь 2023 – старший научный сотрудник Институт государства и права имени В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, отдел по вопросам уголовного права, криминологии и судоустройства. Сейчас работает там, но уже по совместительству.

Декларация

Недвижимость

В декларации за 2022 год указал информацию о том, что в апреле 2022 года получил право пользования гостиничным номером в отеле «Квелле Поляна», который расположен в селе Поляна Мукачевского района Закарпатской области, и пользовался им более 183 дней совокупно в течение отчетного года. То есть весной 2022 года проживал в Закарпатской области.

В августе 2022 года получил право собственности на квартиру в городе Украинка Обуховского района Киевской области 47,1 кв. м за 450,4 тыс. грн.

При этом в декларации за 2021 год указывал, что с 2010 года имел квартиру в городе Украинка 62,6 кв м, а в собственности на то время жены Светланы Гацелюк была квартира 47,1 кв м в городе Украинка, приобретенная за 450,4 тыс. грн.

Сделки с недвижимым имуществом за период 2021-2023 годы отдельно не декларировал.

С марта 2021 года также имеет право на объект незавершенного строительства – квартиру в Киеве площадью 34,61 кв.

При этом с сентября 2023 арендует вместе с женой Эвелиной Гацелюк* квартиру в Киеве.

В феврале 2020 года приобрел земельный участок 885 кв. м в селе Солонка Львовской области за 100 тыс. грн. В декларации за 2023 год и за 2022 год указывал, что получил право на земельный участок такой площади с 2020 года, а в декларации за 2021 год – что права имеет с октября 2016 года.

Задекларировал право аренды у сына с апреля 2022 на квартиру в Испании.

Также в декларации за 2022 год указал, что сын имеет право проживания в квартире, владельцем которой является экс-супруга Светланы Гацелюк в городе Украинка площадью 62,6 кв.

Жена Эвелина Гацелюк в январе 2023 года приобрела собственность на квартиру 61,7 кв. м в городе Ужгород. Также имеет там нежилое помещение 1,7 кв. м.

*В декларации за 2023 год указал сына, дочь и жену Эвелину Гацелюк. В декларации за 2022 год указывал сына и дочь. В декларации за 2021 год – супругу Светлану Гацелюк.

Авто

Также Виталий Гацелюк задекларировал ряд автомобилей.

В декларации за 2023 год указал, что в его собственности с 2021 года – автомобиль BMW 3 series 2012 г. в., приобретенный за 300 тыс. грн. В декларации за 2021 год указал другую стоимость – 364 тыс. грн.

Также есть с 2019 года мотоцикл Yamaha Drag Star 400, приобретенный за 75 тыс. грн.

У жены Эвелины Гацелюк – авто LEXUS NX 2018 г.в., приобретенное в 2022 году за 1,2 млн грн.

В декларации за 2023 год указал, что имеет в совместной собственности со Светланой Гацелюк авто Volkswagen Passat 2013 г. в., приобретенное за 270 тыс. грн. При этом в декларации за 2021 год указал авто Volkswagen Passat 2014 г. в., приобретенное за аналогичную сумму.

Доходы и активы

С доходов за 2023 год получил зарплату в ВККС 850 682 грн. То есть около 142 тыс. грн в месяц. Напомним, что в конце 2023 года народные депутаты внесли изменения в закон, согласно которому зарплата в ВККС будет минимально стартовать с 236 тысяч гривен (в 2024 году).

Также получил от ОБСЕ зарплату по совместительству 1,072 млн. грн. Кроме того, по основному месту работы в Институте государства и права имени Корецкого получил 91,4 тыс. грн.

По состоянию на 2023 год указал, что у него есть наличные 30 тысяч евро, а также 57,4 тыс. евро на счету в банке в Вене.

Счет в банке Вены

С доходов за 2021 год отразил от Координатора проектов ОБСЕ в Украине зарплату в сумме 942 514 грн, от Института государства и права имени Корецкого – 104 379 грн. Также доход от отчуждения движимого имущества 140 тыс. грн.

По состоянию на 2021 год счета в банке в Вене не имел и соответственно не указывал на нем сбережений. Указал за 2021 год среди денежных активов, что имеет только наличными 10 тысяч евро, и небольшие суммы (210 евро, 1669 грн, 995 грн, 32 грн) на разных счетах в банках.

В декларации за 2022 год уже указал, что имеет 76 226 евро на счете в банке в Вене (Австрия), а также 7500 евро наличными.

За 2022 год указал, что получил 2,074 млн грн от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выплаты персоналу при закрытии миссии международной организации.

Также получил от Координатора проектов ОБСЕ в Украине 1,19 млн грн зарплаты (менеджер программ по правовой реформе).

Кроме того, получил от ОБСЕ 507 тыс. грн. зарплаты (менеджер проектов в области демократизации, надлежащего управления, верховенства права и прав человека).

Еще 109,9 тыс. грн. зарплаты получил в Институте государства и права имени Корецкого, которое указал как основное место работы.

То есть, в общей сложности 3,8 млн грн дохода за 2022 год.

Автор: Наталя Мамченко

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