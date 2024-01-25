В КГГА ответили, есть ли причины переводить школы в онлайн-режим из-за ОРВИ

В Киеве отслеживают ситуацию с ОРВИ, и в случае прохождения эпидемического порога будут принимать решения по карантинным мерам в зависимости от ситуации.

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Ситуация с заболеваемостью школьников Киева на ОРВИ контролирована, и причин переводить школы в онлайн-режим нет. Об этом сообщили в КГГА и отметили, что за последнюю неделю выявлено 3 216 случаев заболевания на ОРВИ среди школьников, что чуть менее 2% от того количества учеников, которые учатся офлайн.

«Это точно не критические показатели и ситуация контролируемая. В настоящее время общий показатель заболеваемости на 46,6% ниже эпидемического порога, резкого роста не наблюдается. Сезонное заболевание у детей в основном проходит в легкой форме», – подчеркнул заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В столице отслеживают ситуацию с ОРВИ, и в случае прохождения эпидемического порога будут принимать решения по карантинным мерам в зависимости от ситуации – в отдельных школах, районах или городе в целом, отметил Мондриевский.

В КГГА также предоставили основные рекомендации, которые помогут уберечься от распространения инфекционных заболеваний:

Соблюдайте правила личной гигиены. Мойте часто руки с мылом в течение 20-ти секунд. Используйте антисептик, содержание спирта в котором не должно быть меньше 60-80%. Избегайте прикосновений к своему лицу. Не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта. Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ и теми, кто имеет симптомы простуды. Минимальная дистанция – 1,5 м. Термически обрабатывайте продукты. Проветривайте и увлажняйте помещение, в котором находитесь. Заболел – сиди дома. Это первое правило, которым должен руководствоваться каждый, кто ощутил симптомы заболевания. При проявлениях симптомов заболевания – сообщите своего семейного врача. Не отказывайтесь от госпитализации, если врач усматривает такую необходимость.

«Если есть признаки заболевания у ребенка – не ведите его в школу или в детский сад» – отметил заместитель главы КГГА.

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