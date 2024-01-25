Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

Что задекларировал руководитель отдела аналитической работы НАПК Павел Кулик, претендующий на руководителя НАПК

Руководитель отдела аналитической работы и информационного развития Павел Кулик изъявил желание возглавить НАПК.

Полицейские должны четко зафиксировать на видео, что автомобиль оборудован именно красными указателями поворотов, а не желтыми: решение суда

Суд назвал условие для привлечения водителя к ответственности за красные указатели поворотов на автомобиле, которые не отвечают требованиям ДСТУ.

Член ВККС Виталий Гацелюк, претендующий на главу НАПК, показал наибольшие доходы среди кандидатов за 2022 год

Уровень дохода в 3,8 млн грн за 2022 год позволил Виталию Гацелюку открыть счет в банке Вены.

Как государственным служащим органов, проведших классификацию должностей, начислять компенсацию за дополнительную нагрузку и вакантную должность: разъяснение НАГС

Выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего может быть в размере 50% или 100% от должностного оклада временного отсутствующего госслужащего.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Полицейские должны четко зафиксировать на видео, что автомобиль оборудован именно красными указателями поворотов, а не желтыми: решение суда

08:15, 25 января 2024
Суд назвал условие для привлечения водителя к ответственности за красные указатели поворотов на автомобиле, которые не отвечают требованиям ДСТУ.
Полицейские должны четко зафиксировать на видео, что автомобиль оборудован именно красными указателями поворотов, а не желтыми: решение суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульные полицейские, которые полагают, что водитель пользуется автомобилем именно с красными указателями поворотов, должны предоставить видео подтверждение этого факта.

Как отмечено в материалах дела по иску владельца автомобиля американского производства Chevrolet Volt к столичному Департаменту патрульной полиции, на рассмотрение Голосеевского районного суда города Киева поступило заявление о признании противоправным постановления о наложении административного взыскания.

Водитель Chevrolet Volt рассказал, что поздно вечером 12 августа 2023 года он ехал по бульвару Леси Украинки, но в районе домов № 20/22 был остановлен патрульными полицейскими.

Основанием для остановки стало то, что водитель Chevrolet якобы превысил скоростной режим, однако в дальнейшем полицейские отметили, что во время остановки водитель допустил еще одно нарушение ПДД – во время маневра для остановки по требованию инспектора мужчина не использовал указатели поворотов соответствующего направления.

Водитель Chevrolet настаивал на том, чтобы полицейские представили ему доказательства совершения им нарушений ПДД. Он отметил, что скоростной режим не нарушал, а указателями поворотов он пользуется в обязательном порядке всегда.

Впрочем, полицейские ответили водителю, что из-за технических ограничений они не могут показать ему видеозапись с нагрудной видеокамеры.

Сначала полицейские составили в отношении водителя протокол по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора) Кодекса об административных правонарушениях.

Однако в дальнейшем они переквалифицировали правонарушения на ч. 1 ст. 121 (управление транспортным средством, имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (темного времени суток) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается) КоАП.

Полицейские отметили несоответствие цвета светового прибора указателей поворотов нормам, установленным ДСТУ. То есть, Chevrolet имел указатели поворотов красного цвета, а не желтого, как это определено ДСТУ. За такое правонарушение водитель должен был заплатить 340 гривен штрафа.

Впрочем, указанные действия полицейских водитель тоже счел неправомерными.

Видеозапись, которую предоставил суду сам водитель, подтверждает, что патрульные так и не назвали водителю четкое основание, за что именно они остановили Chevrolet. Кроме того, патрульные почему-то не зафиксировали на видео, что указатели поворотов Chevrolet были именно красного, а не желтого цвета.  

Суд обратил внимание и на то, что в постановлении должным образом не был указан пункт Правил дорожного движения, который нарушил водитель, а было лишь указано, что истцом нарушен п. 31.4 ПДД (запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправности), однако данный пункт включает в себя семь подпунктов.

Суд пришел к выводу, что патрульная полиция не доказала наличие в действиях владельца Chevrolet состава административного правонарушения, а именно то, что он использовал красные указатели поворота, не соответствующие требованиям ДСТУ 3649:2010, и нарушил п. 31.4 ПДД Украины.

Также суд указал, что полиция не предоставила доказательств переоборудования транспортного средства с нарушением требований соответствующих стандартов, поскольку на основании норм изложенных выше, при отсутствии сертификата соответствия КТС (колесно-транспортного средства) в принципе невозможна его регистрация в сервисных центрах МВД.

В итоге, 5 января Голосеевский районный суд города Киева удовлетворил иск владельца Chevrolet к Департаменту патрульной полиции и отменил постановление о наложении административного взыскания.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голович Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді