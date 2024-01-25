Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Патрульні поліцейські, які вважають, що водій користується автомобілем саме з червоними покажчиками поворотів, повинні надати відео підтвердження цьому факту.

Як зазначено у матеріалах справи за позовом власника автомобіля американського виробництва Chevrolet Volt до столичного Департаменту патрульної поліції, на розгляд Голосіївського районного суду міста Києва надійшла заява про визнання протиправною постанови про накладення адміністративного стягнення.

Водій Chevrolet Volt розповів, що пізно ввечері 12 серпня 2023 року він їхав по бульвару Лесі Українки, втім в районі будинків № 20/22 був зупинений патрульними поліцейськими.

Підставою для зупинення стало те, що водій Chevrolet нібито перевищив швидкісний режим, однак у подальшому поліцейські зазначили, що під час зупинки водій допустив ще одне порушення ПДР – під час маневру для зупинки на вимогу інспектора, чоловік не скористався покажчиками поворотів відповідного напрямку.

Водій Chevrolet наполягав, щоб поліцейські надали йому докази вчинення ним порушень ПДР. Він зазначив, що швидкісний режим не порушував, а покажчиками поворотів він користується в обов’язковому порядку завжди.

Втім, поліцейські відповіли водію, що через технічні обмеження вони не можуть продемонструвати йому відеозапис з нагрудної відеокамери.

Спочатку поліцейські склали відносно водія протокол за ч. 2 ст. 122 (порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника)

Кодексу про адміністративні правопорушення.

Однак у подальшому вони перекваліфікували правопорушення на ч. 1 ст. 121 (керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється) КУпАП.

Поліцейські зазначили про невідповідність кольору світлового приладу покажчиків поворотів нормам, встановленим ДСТУ. Тобто, Chevrolet мав покажчики поворотів червоного кольору, а не жовтого, як це визначено ДСТУ. За таке правопорушення водій повинен був сплатити 340 гривень штрафу.

Втім, вказані дії поліцейських водій теж вважав неправомірними.

Відеозапис, який надав суду сам водій, підтверджує, що патрульні так і не назвали водію чітку підставу, за що саме вони зупинили Chevrolet. Крім того, патрульні чомусь не зафіксували на відео, що покажчики поворотів Chevrolet були саме червоного, а не жовтого кольору.

Суд звернув увагу і на те, що в постанові належним чином не був вказаний пункт Правил дорожнього руху, який власне й порушив водій, а було лише зазначено, що позивачем порушено п. 31.4 ПДР (забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправності), однак даний пункт містить в собі сім підпунктів.

Відтак, суд дійшов висновку, що патрульна поліція не довела наявність в діях власника Chevrolet складу адміністративного правопорушення, а саме те, що він використовував червоні покажчики повороту, які не відповідають вимогам ДСТУ3649:2010, та порушив п. 31.4 ПДР України.

Також суд вказав, що поліція не надала доказів переобладнання транспортного засобу з порушенням вимог відповідних стандартів, оскільки на підставі норм викладених вище, за відсутності сертифікату відповідності КТЗ (колісно-транспортного засобу), в принципі неможлива його реєстрація в сервісних центрах МВС.

У підсумку, 5 січня Голосіївський районний суд міста Києва задовольнив позов власника Chevrolet до Департаменту патрульної поліції і скасував постанову про накладення адміністративного стягнення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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