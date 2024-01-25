У Києві поліція знайшла загублених собак та розшукала власницю, фото

Жінка була надзвичайно рада, адже як раз розшукувала улюбленців.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У столиці інспектори патрульної поліції повернули власниці пухнастих мандрівників.

Так, як розповіли у поліції, подія сталася ввечері в Оболонському районі Києва.

Патрулюючи, поліцейські помітили двох розгублених собак без господаря. Інспектори зупинилися, аби перевірити чи все гаразд з ними.

Чотирилапі, на щастя, мали нашийники з номером телефону власника. Поліцейські повідомили господарку про знайдених тварин. Жінка була надзвичайно рада, адже розшукувала улюбленців.

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