Як уникнути ДТП на зимовій дорозі – у поліції Києва дали поради

У поліції нагадали про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі.

Джерело фото: Kostiantyn Li / Unsplash

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У Києві мешканців та гостей міста закликають бути особливо уважними зимою.

У Патрульній поліції дали декілька порад, як уникнути ДТП на зимовій дорозі:

Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — скористайтеся краще громадським транспортом.

Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику.

Водіть плавно, уникайте різких рухів кермом.

Дотримуйтеся безпечної дистанції та гальмуйте завчасно.

Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.

У поліції нагадують і про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температурах леденіють.

Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), водіїв просять знижувати швидкість до мінімуму.

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