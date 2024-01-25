В Укренерго попереджають про шахраїв, які обіцяють «гроші» при обміні лампочок

«Укренерго» не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду.

В Національній енергетичній компанії «Укренерго» попередили про шахраїв, які, використовуючи назву компанії, обіцяють нібито винагороду при обміні лампочок.

«Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Наголошуємо – «Укренерго» не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду», - сказано у повідомленні.

Громадян закликають не переходити за подобними посиланнями, не заповнювати жодних заявок, запропонованих в таких оголошеннях.

«Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях», - попереджають українців.

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