В Укрэнерго предупреждают о мошенниках, обещающих «деньги» при обмене лампочек

«Укрэнерго» не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение.

В Национальной энергетической компании «Укрэнерго» предупредили о мошенниках, которые, используя название компании, обещают якобы вознаграждение при обмене лампочек.

«Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. Подчеркиваем – «Укрэнерго» не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение», - говорится в сообщении.

Граждан призывают не переходить по подобным ссылкам, не заполнять никаких заявок, предложенных в таких объявлениях.

«Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях», - предупреждают украинцев.

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