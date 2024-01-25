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ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

Что задекларировал руководитель отдела аналитической работы НАПК Павел Кулик, претендующий на руководителя НАПК

Руководитель отдела аналитической работы и информационного развития Павел Кулик изъявил желание возглавить НАПК.

Полицейские должны четко зафиксировать на видео, что автомобиль оборудован именно красными указателями поворотов, а не желтыми: решение суда

Суд назвал условие для привлечения водителя к ответственности за красные указатели поворотов на автомобиле, которые не отвечают требованиям ДСТУ.

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  1. В Украине

В Укрэнерго предупреждают о мошенниках, обещающих «деньги» при обмене лампочек

08:52, 25 января 2024
«Укрэнерго» не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение.
В Укрэнерго предупреждают о мошенниках, обещающих «деньги» при обмене лампочек
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В Национальной энергетической компании «Укрэнерго» предупредили о мошенниках, которые, используя название компании, обещают якобы вознаграждение при обмене лампочек.

«Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. Подчеркиваем – «Укрэнерго» не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение», - говорится в сообщении.

Граждан призывают не переходить по подобным ссылкам, не заполнять никаких заявок, предложенных в таких объявлениях.

«Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях», - предупреждают украинцев.

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