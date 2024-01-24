Эксперты назвали предварительную причину деформации тоннеля между станциями «Демеевская»-«Лыбидская»

По предварительным выводам экспертов, причиной деформации тоннеля между станциями есть некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

По предварительным выводам экспертов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, причиной деформации тоннеля между станциями «Демеевская»-«Лыбидская» есть некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля этого участка. Как пишет КГГА, об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

«Сегодня, 24 января, получены первые предварительные выводы экспертного исследования от профильного научного учреждения относительно причин деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями метро «Демеевская»-«Лыбидская». В своем заключении научные работники отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по устройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля этого участка», – отметил он.

Руслан Кандибор отметил, что именно этот отрезок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях: грунты очень водонасыщенные, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры подчеркнул, что это предварительные выводы, ведь экспертное исследование продолжается.

«Окончательные результаты будут известны после раскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне. Впрочем, уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать», – сказал он.

Кроме того, согласно выводам научных работников, КП «Киевский метрополитен» выполняло все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля. Остановка движения поездов на этом участке была своевременной. Это позволило приступить к установлению причин возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также выполнению восстановительных работ.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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