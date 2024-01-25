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  1. В Украине

Ветераны могут получить 109 млн гривен на открытие бизнеса

08:33, 25 января 2024
По государственной программе "Власна справа" ветераны могут получить грант на ведение бизнеса.
Ветераны могут получить 109 млн гривен на открытие бизнеса
Источник фото: Милитарный
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Ветераны Украины получат поддержку от государства на развитие своего бизнеса, поскольку по итогам 2023 года в рамках грантовой программы "Собственное дело" им будет выделено 109 миллионов гривен. Согласно информации, обнародованной на Правительственном портале, в прошлом году 260 ветеранов и членов семей участников боевых действий стали победителями грантовой программы, предусматривающей выделение средств в размере 109 миллионов гривен. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно условиям программы "Собственное дело", участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, а также их супруги, могут получить гранты на развитие собственного бизнеса. Суммы грантов распределены в зависимости от количества созданных рабочих мест. В частности, ветераны могут получить от 250 тысяч до 1 миллиона гривен, при условии создания от одного до четырех рабочих мест. Вторая супруга ветерана также может получить гранты на расширение своего бизнеса, в зависимости от количества созданных рабочих мест.

Для получения гранта от 500 тысяч гривен до 1 миллиона гривен ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП в течение не менее чем трех лет. Сумма гранта предоставляется при условии софинансирования в соотношении 70/30, где получатель должен внести 30% собственных средств, а 70% предоставляет государство в виде гранта.

Заявки на получение грантов подаются через портал "Дія" вместе с подробным бизнес-планом, что делает процесс максимально прозрачным и доступным для всех желающих.

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