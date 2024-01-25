Как избежать ДТП на зимней дороге – в полиции Киева дали советы

В полиции напомнили о потенциально опасных участках на зимней дороге.

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В Киеве жителей и гостей города призывают быть особенно внимательными зимой.

В Патрульной полиции дали несколько советов, как избежать ДТП на зимней дороге:

Не будьте самонадеянны, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения — воспользуйтесь лучше общественным транспортом.

Проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке.

Водите плавно, избегайте резких движений рулем.

Соблюдайте безопасную дистанцию и тормозите заранее.

Зимняя дорога требует другого скоростного режима, выбирайте безопасную скорость.

В полиции напоминают и о потенциально опасных участках на зимней дороге: перекрестках, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение), а также мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных заведений (школы, детсады), водителей просят снижать скорость до минимума.

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