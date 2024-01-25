У КМДА відповіли, чи є причини переводити школи в онлайн-режим через ГРВІ

У Києві відстежують ситуацію із ГРВІ, і в разі проходження епідемічного порогу прийматимуть рішення щодо карантинних заходів залежно від ситуації.

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Ситуація із захворюваністю школярів Києва на ГРВІ контрольована, і причин переводити школи в онлайн-режим немає. Про це повідомили у КМДА та зазначили, що за останній тиждень виявлено 3 216 випадків захворювання на ГРВІ серед школярів, що трохи менше 2% від тієї кількості учнів, які навчаються офлайн.

«Це точно не критичні показники, і ситуація контрольована. Наразі загальний показник захворюваності на 46,6% нижче епідемічного порогу, різкого зростання не спостерігається. Сезонне захворювання в дітей здебільшого проходить у легкій формі», – підкреслив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У столиці відстежують ситуацію із ГРВІ, і в разі проходження епідемічного порогу прийматимуть рішення щодо карантинних заходів залежно від ситуації – в окремих школах, районах чи в місті загалом, зазначив Мондриївський.

У КМДА також надали основні рекомендації, що допоможуть вберегтися від поширення інфекційних захворювань:

Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота. Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 м. Термічно обробляйте продукти. Провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте. Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання. При проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність.

«Якщо є ознаки захворювання у дитини – не ведіть її в школу чи дитячий садок» – зауважив заступник голови КМДА.

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