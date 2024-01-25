Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

Конкурс на голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) триває. Раніше «Судово-юридична газета» аналізувала кандидатів, які працюють чи працювали у НАЗК. Втім, серед кандидатів є представники інших органів, зокрема САП та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Так, найбільший рівень доходів за 2022 рік серед кандидатів на голову НАЗК задекларував Віталій Гацелюк, який відносно нещодавно переміг у конкурсній процедурі відбору складу нової ВККС.

Кар’єра

З 13 червня 2023 року по нині Віталій Гацелюк є членом нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Слід зауважити, що ВККС фактично нещодавно почала активну фазу своєї роботи, а до цього не працювала з осені 2019 року. Новий склад відбирали за участі міжнародних експертів, делегованих партнерами України.

У 2002 році закінчив Луганську академію внутрішніх справ МВС. У 2006-2007 роках працював у Луганському державному університеті внутрішніх справ. У 2007-2011 роках був головним консультантом у секретаріаті Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Потім, з квітня 2011 року по вересень 2014 року, працював заступником завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

З вересня 2014 по 12 червня 2023 року – менеджер програм з питань правової реформи Координатора проектів ОБСЄ в Україні. З 2014 року по червень 2023 року – старший науковий співробітник Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, відділ з питань кримінального права, кримінології та судоустрою. Наразі також працює там, але вже за сумісництвом.

Декларація

Нерухомість

У декларації за 2022 рік зазначив інформацію про те, що у квітні 2022 року набув право користування готельним номером у готелі «Квеллє Поляна», який розташований у селі Поляна Мукачівського району Закарпатської області, і користувався ним більше, ніж 183 дні сукупно протягом звітного року. Тобто, навесні 2022 року проживав у Закарпатській області.

У серпні 2022 року набув право власності на квартиру у місті Українка Обухівського району Київської області 47,1 кв м за 450,4 тис. грн.

При цьому у декларації за 2021 рік вказував, що з 2010 року мав квартиру у місті Українка 62,6 кв м, а у власності на той час дружини Світлани Гацелюк була квартира 47,1 кв м у місті Українка, придбана за 450,4 тис. грн.

Правочини з нерухомим майном за період 2021-2023 роки окремо не декларував.

З березня 2021 року також має права на об’єкт незавершеного будівництва – квартиру у Києві площею 34,61 кв м.

При цьому з вересня 2023 року орендує разом з дружиною Евеліною Гацелюк* квартиру у Києві.

У лютому 2020 року придбав земельну ділянку 885 кв м у селі Солонка Львівської області за 100 тис. грн. У декларації за 2023 рік та за 2022 рік вказував, що набув права на земельну ділянку такої площі з 2020 року, а в декларації за 2021 рік – що права має з жовтня 2016 року.

Задекларував право оренди у сина з квітня 2022 року на квартиру в Іспанії.

Також у декларації за 2022 рік вказав, що син має право проживання у квартирі, власником якої є екс-дружина Світлани Гацелюк у місті Українка площею 62,6 кв м.

Дружина Евеліна Гацелюк в січні 2023 року набула власність на квартиру 61,7 кв м у місті Ужгород. Також має там нежитлове приміщення 1,7 кв м.

*У декларації за 2023 рік вказав сина, дочку і дружину Евеліну Гацелюк. У декларації за 2022 рік вказував сина та дочку. У декларації за 2021 рік – дружину Світлану Гацелюк.

Авто

Також Віталій Гацелюк задекларував низку авто.

У декларації за 2023 рік вказав, що у його власності з 2021 року – авто BMW 3 series 2012 р. в., придбане за 300 тис. грн. У декларації за 2021 рік вказав іншу вартість – 364 тис. грн.

Також має з 2019 року мотоцикл Yamaha Drag Star 400, придбаний за 75 тис. грн.

У дружини Евеліни Гацелюк – авто LEXUS NX 2018 р.в., придбане у 2022 році за 1,2 млн грн.

У декларації за 2023 рік вказав, що має у спільній сумісній власності із Світланою Гацелюк авто Volkswagen Passat 2013 р. в., придбане за 270 тис. грн. При цьому у декларації за 2021 рік вказав авто Volkswagen Passat 2014 р. в., придбане за аналогічну суму.

Доходи та активи

З доходів за 2023 рік отримав зарплату у ВККС 850 682 грн. Тобто, близько 142 тис. грн на місяць. Нагадаємо, що наприкінці 2023 року народні депутати внесли зміни до закону, за яким зарплата у ВККС буде мінімально стартувати з 236 тисяч грн (у 2024 році).

Також отримав від ОБСЄ зарплату за сумісництвом 1,072 млн грн. Крім того, за основним місцем роботи в Інституті держави і права імені Корецького отримав 91,4 тис. грн.

Станом на 2023 рік вказав, що має готівкою 30 тисяч євро, а також 57,4 тис. євро на рахунку у банку у Відні.

Рахунок в банку Відня

З доходів за 2021 рік відобразив від Координатора проектів ОБСЄ в Україні зарплату у сумі 942 514 грн, від Інституту держави і права імені Корецького – 104 379 грн. А також дохід від відчуження рухомого майна 140 тис. грн.

Станом на 2021 рік рахунку у банку у Відні не мав і відповідно на вказував на ньому заощаджень. Вказав за 2021 рік серед грошових активів, що має лише готівкою 10 тисяч євро, та невеликі суми (210 євро, 1669 грн, 995 грн, 32 грн) на різних рахунках в банках.

У декларації за 2022 рік вже вказав, що має 76 226 євро на рахунку у банку у Відні (Австрія), а також 7500 євро готівкою.

За 2022 рік вказав, що отримав 2,074 млн грн від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) виплати персоналу при закритті місії міжнародної організації.

Також отримав від Координатора проектів ОБСЄ в Україні 1,19 млн грн зарплати (менеджер програм з питань правової реформи).

Крім того, отримав від ОБСЄ 507 тис. грн. зарплати (менеджер проектів у сфері демократизації, належного урядування, верховенства права та прав людини).

Ще 109,9 тис. грн зарплати отримав в Інституті держави і права імені Корецького, яке вказав як основне місце роботи.

Тобто, загалом 3,8 млн грн доходу за 2022 рік.

Автор: Наталя Мамченко

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