Норвегія, Німеччина та Польща виділяють $500 млн для оборонної допомоги Україні

11:28, 4 грудня 2025
Озброєння придбають у США, постачання координуватиме НАТО.
Норвегія, Німеччина та Польща виділяють $500 млн для оборонної допомоги Україні
Норвегія, Німеччина та Польща виділять Україні $500 млн у рамках ініціативи PURL для закупівлі озброєння та обладнання у США. Про це повідомляє уряд Норвегії.

До пакета допомоги входять засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше важливе військове обладнання. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що значна частина поставок вже доставлена, а нові партії перебувають у дорозі. За його словами, це особливо важливо напередодні зимового періоду в Україні.

Постачання координуватиме НАТО через логістичну структуру NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), яка забезпечує доставку озброєння та організацію навчання для українських військових.

Крім того, Іспанія найближчими тижнями планує передати Україні військову допомогу на €615 млн у межах PURL. Німеччина наступного року надасть Україні понад 11,5 млрд євро військової підтримки.

