Норвегия, Германия и Польша выделяют $500 млн на оборонную помощь Украине

11:28, 4 декабря 2025
Вооружение будет приобретено в США, поставки будет координировать НАТО.
Норвегия, Германия и Польша выделяют $500 млн на оборонную помощь Украине
Норвегия, Германия и Польша выделят Украине $500 млн в рамках инициативы PURL на закупку вооружения и оборудования в США. Об этом сообщает правительство Норвегии.

В пакет помощи входят средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другое важное военное оборудование. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что значительная часть поставок уже доставлена, а новые партии находятся в пути. По его словам, это особенно важно в преддверии зимнего периода в Украине.

Поставки будет координировать НАТО через логистическую структуру NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), которая обеспечивает доставку вооружения и организацию обучения для украинских военных.

Кроме того, Испания в ближайшие недели планирует передать Украине военную помощь на €615 млн в рамках PURL. Германия в следующем году предоставит Украине более 11,5 млрд евро военной поддержки.

