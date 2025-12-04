Уряд дозволив зараховувати стаж учителям, які працюють у школах за кордоном: умови
11:49, 4 грудня 2025
Українські педагоги за кордоном отримають право на стаж: що змінилося.
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє українським педагогам, що викладають у верифікованих суботніх та недільних школах за кордоном, зараховувати свій педагогічний стаж для отримання надбавки за вислугу років.
Згідно з постановою, вказують у МОН, до стажу зараховуватиметься викладацька робота обсягом не менше ніж 180 годин на рік. Цей факт має бути підтверджений договором, контрактом або іншими офіційними документами.
Обмеження та умови
- Стаж зараховується лише за період воєнного стану та один рік після його завершення.
- Правило не поширюється на педагогічну діяльність у державі-агресорі та країнах, щодо яких застосовано секторальні санкції.
Перелік верифікованих українських шкіл за кордоном доступний онлайн – тут.
