Уряд дозволив зараховувати стаж учителям, які працюють у школах за кордоном: умови

Українські педагоги за кордоном отримають право на стаж: що змінилося.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє українським педагогам, що викладають у верифікованих суботніх та недільних школах за кордоном, зараховувати свій педагогічний стаж для отримання надбавки за вислугу років.

Згідно з постановою, вказують у МОН, до стажу зараховуватиметься викладацька робота обсягом не менше ніж 180 годин на рік. Цей факт має бути підтверджений договором, контрактом або іншими офіційними документами.

Обмеження та умови

Стаж зараховується лише за період воєнного стану та один рік після його завершення.

Правило не поширюється на педагогічну діяльність у державі-агресорі та країнах, щодо яких застосовано секторальні санкції.

Перелік верифікованих українських шкіл за кордоном доступний онлайн – тут.

