Правительство разрешило засчитывать стаж учителям, которые работают в школах за рубежом: условия

Украинские педагоги за границей получат право на стаж: что изменилось.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение, которое позволяет украинским педагогам, преподающим в верифицированных субботних и воскресных школах за границей, засчитывать свой педагогический стаж для получения надбавки за выслугу лет.

Согласно постановлению, указывают в МОН, в стаж будет засчитываться преподавательская работа объемом не менее 180 часов в год. Этот факт должен быть подтвержден договором, контрактом или другими официальными документами.

Ограничения и условия

Стаж засчитывается только за период военного положения и один год после его завершения.

Правило не распространяется на педагогическую деятельность в государстве-агрессоре и странах, в отношении которых применены секторальные санкции.

Перечень верифицированных украинских школ за рубежом доступен онлайн — здесь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.