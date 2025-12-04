  1. В Украине

Правительство разрешило засчитывать стаж учителям, которые работают в школах за рубежом: условия

11:49, 4 декабря 2025
Украинские педагоги за границей получат право на стаж: что изменилось.
Правительство разрешило засчитывать стаж учителям, которые работают в школах за рубежом: условия
Кабинет Министров принял решение, которое позволяет украинским педагогам, преподающим в верифицированных субботних и воскресных школах за границей, засчитывать свой педагогический стаж для получения надбавки за выслугу лет.

Согласно постановлению, указывают в МОН, в стаж будет засчитываться преподавательская работа объемом не менее 180 часов в год. Этот факт должен быть подтвержден договором, контрактом или другими официальными документами.

Ограничения и условия

  • Стаж засчитывается только за период военного положения и один год после его завершения.
  • Правило не распространяется на педагогическую деятельность в государстве-агрессоре и странах, в отношении которых применены секторальные санкции.

Перечень верифицированных украинских школ за рубежом доступен онлайн — здесь.

