Укрзалізниця на два дні запускає Чарівний Експрес на паровозній тязі

10:51, 4 грудня 2025
Ретро-паровози повезуть дітей із прифронтових громад та сімей захисників України у Києві та Львові.
З 5 по 7 грудня 2025 року Укрзалізниця організовує святкові рейси Чарівного Експресу на паровозній тязі. Поїзди курсуватимуть у межах міст Київ та Львів.

Основними пасажирами стануть діти з прифронтових регіонів та діти залізничників, зокрема поранених, загиблих і тих, що служать у ЗСУ. Учасники програми «3000 км Україною» з Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей можуть безкоштовно доїхати до Києва чи Львова та потрапити на Чарівний Експрес.

Для участі потрібно:

  • Активувати програму «3000 км Україною» у застосунку УЗ;
  • Придбати квитки до Києва або Львова за бонусні кілометри на себе та дитину;
  • Зареєструватися на сайті УЗ;
  • Очікувати підтвердження та отримання квитків на Чарівний Експрес.

Розклад відправлень:

  • 5 грудня — 14:00 та 17:00
  • 6 грудня — 10:00 та 13:00
  • 7 грудня — 10:00 та 13:00

Паровози відправлятимуться з вокзалів Львів-Головний та Київ-Пасажирський. Поїздка триватиме до 2 годин із однією зупинкою в межах міста. У складі поїзда — дитячі вагони, адаптовані для пасажирів від 0 років.

Організатори радять приходити на вокзал за 30 хвилин до відправлення, щоб зробити фото та взяти участь у святковій програмі. У разі повітряної тривоги поїзди курсуватимуть за розкладом, а дитячі заходи перемістять у безпечні укриття.

